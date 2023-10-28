إيطاليا ترسل طائرة مساعدات إضافية للمناطق المنكوبة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، إن طائرة إضافية محملة بمساعدات لمدينة درنة والمناطق المنكوبة والمتضررة من العاصفة دانيال وصلت للأراضي الليبية.

وأضافت السفارة في بيان لها، إن الطائرة هبطت في بنغازي قادمة من قاعدة التدخل السريع التابعة للأمم المتحدة في مدينة برينديزي الإيطالية.

وبعد وقوع الكارثة في 10 سبتمبر الماضي، أرسل الصليب الأحمر الإيطالي مركبات إنقاذ وطوارئ إلى ليبيا، بالإضافة إلى المساعدات الأساسية التي تضم أربع مضخات مياه عالية السعة، ومضخة مياه متوسطة السعة، و 4950 بطانية، و 2520 زوجًا من أحذية العمل، و 354 زوجًا من الأحذية المقاومة للماء، و1500 كيس للجثث.

كما وصلت سفينة “سان ماركو” التابعة للقوات البحرية الإيطالية إلى ليبيا بعد أيام من العاصفة، حاملة 100 خيمة كاملة مع أسرة وأكياس نوم قادرة على استيعاب استضافة ألف شخص.