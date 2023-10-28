أمام اتحاد البرلمان الدولي.. البرلمانية سلطنة المسماري: المجتمع الدولي سبب انهيار ليبيا

أخبار ليبيا 24

اتهمت البرلمانية الليبية، سلطنة المسماري، المجتمع الدولي بالوقوف وراء انهيار ليبيا ومؤسساتها، وذلك في كلمة لها خلال اجتماع اتحاد البرلمان الدولي.

وقالت المسماري: “إن دول فاعلة لا تروق لها قوانين الانتخابات لأنها تخشى أن تصل شخصيات معينة لرئاسة ليبيا”.

ووفق فيديو نشره المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، تابعت المسماري: “إن المجتمع الدولي هو مأساة بلادي التي تجاوزت عقد من الزمن وهو سببها منذ 2011″، واستطرت المسماري قائلة: “أنا كليبية أكفر بالمجتمع الدولي لأنه سبب مأساتي وسبب انهيار بلادي وانهيار مؤسسات ليبيا”.

ولفتت المسماري إلى أن المجتمع الدولي هو سبب عرقلة مسار ليبيا بأن تكون دولة محترمة ولها مكانتها كما كانت في السابق، مشيرة إلى أن ليبيا منذ 2011 وحتى الآن أسيرة إرادة المجتمع الدولي تُحارب إرادتها المحلية ويُصادر حقها في أن تُقرر مصيرها.

وقالت المسماري: “في 2021 توصل البرلمان لإقرار قوانين الانتخابات فرفضتها البعثة الأممية بحجة أنه لا يوجد توافق محلي حولها، وفي 2023 أصدر البرلمان التعديل الدستوري الـ13 الذي نص على أن تكون هناك لجنة 6+6 من النواب والدولة”.

وتابعت المسماري: “إن المجلس الأعلى للدولة تمرد على الانتخابات عام 2014 ودعمه المجتمع الدولي وأجبر البرلمان على التعامل معه، و تنازل النواب وتم تشكيل اللجنة التي توصلت لتوافق حول القوانين الرئاسية والبرلمانية، كما أن اللجنة سمحت لأي ليبي بالترشح لرئاسة ليبيا مهما كانت خلفيته وأن تكون هناك حكومة موحدة تُشرف على هذه الانتخابات”.

وأضافت: “للأسف اصطدمنا مرة أخرى ببعض دول المجتمع الدولي الفاعلة التي لا يروق لها ذلك لأنها تخشى أن تصل شخصيات معينة مترشحة إلى رئاسة ليبيا، والمجتمع الدولي يُصادر حق الليبيين في اختيار من يرونه مناسبًا ليحكمهم بتدخل واضح في الشأن الداخلي، وعلى المجتمع الدولي الذي غاب عن كارثة درنة أن يرفع يده عن ليبيا التي كانت دولة مهمة وفاعلة في أفريقيا، وليبيا تقف عاجزة عن استغلال ثرواتها في ظل الفوضى العارمة التي تركنا المجتمع الدولي نواجهها منذ 2011 في مواجهة الجماعات المسلحة والميليشيات”.