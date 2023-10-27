ديوان المحاسبة: “القيب” صرف أكثر من 2 مليار دينار في سنة واحدة

أخبار ليبيا 24

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن مصروفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة لعام 2022 حيث تجاوزت 2.06 مليار دينار.

التقرير أظهر أن هناك تجاوزات كبيرة تتعلق بأسعار الوجبات المقدمة للوزارة، حيث بلغت قيمة الوجبة 130 دينار دون وجود بيانات حول المستفيدين باكتفاء الوزارة بالفواتير من الشركة المقدمة.

وأفاد التقرير أيضًا بتوسع الوزارة في شراء خدمات الإقامة والنظافة والسفرجة بتكلفة تبلغ 3.59 مليون دينار. وأظهر توسعًا آخر في صرف مكافآت لغير العاملين بديوان الوزارة بمبلغ 2.39 مليون دينار.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل صيانة لـ19 سيارة غير مملوكة للوزارة بتكلفة 74.5 ألف دينار، وتم أيضًا صرف مبلغ قدره 24 ألف دينار لمندوب الوزارة لدى وزارة المالية مقابل إيجار مركبة دون وجود مبرر واضح لنقلها أو استخدامها.

وكشف التقرير عن صرف 68 ألف دينار مقابل بدل مواصلات لمستشاري الوزير، بالإضافة إلى إجمالي رسوم التأمين الطبي للطلبة الموفدين بساحة تركيا بلغ 4.0 مليون دينار.