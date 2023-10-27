النواب يحتجون بعثة الأمم المتحدة وسفارتي فرنسا وإيطاليا

قام عدد من أعضاء مجلس النواب بالوقوف أمام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس للاحتجاج والتنديد بما يقوم به الاحتلال من مجازر في غزة وقتل وإبادة للشعب الفلسطيني.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” إن النواب نظموا هذه الوقفة الاحتجاجية أمام سفارتي فرنسا وإيطاليا، وحملوا خلالها صور الضحايا الفلسطينيين من أطفال ونساء ثم علقوها على جدران مداخل هذهالسفارات الداعمة للكيان الصهيونى .

وأضاف بليحق أن الهدف من هذه الوقفة هو إيصال رسالة احتجاج واستنكار إلى حكام هذه الدول التي تدعيالديمقراطية وحقوق الإنسان بشأن المجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني.