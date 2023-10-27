المنتخب الوطني للكرة المصغرة يفقد أولى مبارياته في كأس العالم

27 أكتوبر، 2023 10:59 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص

فقد المنتخب الليبي للميني فوتبول المشارك في كأس العالم برأس الخيمة اليوم الجمعة أولى مبارياته أمام صربيا بنتيجة 4-5 والتي اعتبرت من أقوى المباريات في بداية انطلاق والتي انطلقت أمس الخميس بمشاركة عدد 32 فريق.

ورغم الظروف التي واجهت المنتخب والذي وصل متأخرا أمس الخميس بعد أن واجهت المنتخب العديد من العراقيل، والذي وصل قبل سويعات قليلة قبل المباراة.

حيث تضم البعثة عدد 15 لاعب وعدد 8 مرافقين من اطقم فنية وإدارية .

وتبقى حظوظ المنتخب قوية في المباراتين القادمتين أمام البرتغال والمجر.

27 أكتوبر، 2023 10:59 م
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