“الإسعاف الطائر” ينقل طفل حديث الولادة من الكفرة إلى بنغازي

أخبار ليبيا 24

سيّر جهاز الإسعاف الطائر في ليبيا، اليوم الجمعة، رحلة لإنقاذ حياة طفل حديث الولادة، ونقله من بلدية الكفرة إلى مدينة بنغازي.

وحسب بيان جهاز الإسعاف والطوارئ – فرع الكفرة على صفحته بموقع فيسبوك، فإنه نظرا لحالة الطفل، تعذر نقله بأي وسيلة أخرى غير الجو.

وتولى طاقم من الجهاز عملية نقل الطفل من مركز الكفرة للنساء والولادة حتى مطار بنينا الدولي.

وأشار البيان إلى توفير سيارة إسعاف مجهزة، لاستقبال الطفل، ونقله من المطار إلى مستشفى الأطفال في بنغازي.