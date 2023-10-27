اتفاقية تعاون بين صندوق إعمار سرت وبرنامج الأمم المتحدة

وقع صندوق إعمار مدينة سرت اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بحضور وزير التخطيط بحكومة الوحدة محمد الزيداني.

وتتضمن الاتفاقية دعم صناديق الإعمار خدمة لأهداف التنمية المستدامة، وبإشراف وزارة التخطيط بحكومةالوحدة.

وأوضح المستشار بصندوق إعادة إعمار مدينة سرت عمار العباني في تصريح صحفي أن هذه الاتفاقية تشمل الدعم الفني للصندوق من خلال التمويل المشترك بين حكومة الوحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتنفيذمشروعات تنموية في نطاق عمل صندوق إعمار سرت من هراوة شرقًا وحتى أبوقرين غرب وأبونجيم جنوبًا.