مقتل 10 أشخاص من حزب العمال الكردستاني بغارات تركية

أخبار ليبيا 24

أودتْ غارات تركية في شمال العراق بحياة 10 أشخاص من حزب العمال الكردستاني.

وذكر البيان أن «10 من عناصر من حزب العمال الكردستاني في سلسلة غارات نفذتها طائرات حربية ومسيرة تركية على مواقع عدة في قضاء سيدكان بمحافظة أربيل بينما أصيب 3 آخرون» على حد البيان.

وفيما سبق.. حيّدت وزارة الدفاع التركية أكثر من 14 مسلحًا كرديًا جراء هجمات على مواقع للمسلحين في شمال سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، أن الصراع اشتد في المنطقة على خلفية وقوع هجوم بقنبلة في أنقرة، على حد قولها.

وفي وقتٍ سابق.. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تورط أطراف خارجية بدعم التنظيمات الإرهابية، مطالبُا باتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب.

وقال أردوغان: «التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا والدعم الذي تتلقاه هو أوضح مثال على أن التهديدات الإرهابية تتلقى دعماً خارجياً». على حد قوله.