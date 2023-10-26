“لن أرضى بالعبث”.. عبدالجليل يحذّر مدراء المستشفيات بدرنة من التقصير في المجال الطبي

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حذّر، وزير الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، عثمان عبدالجليل، مدراء المستشفيات ورؤساء أقسام المراكز الصحية بدرنة، اليوم الخميس، بأن الوزارة لن عدم تتهاون مع أي تقصير في المجال الطبي بالمدينة.

وقال عبدالجليل، خلال اجتماع مع مدراء المستشفيات ورؤساء أقسام المراكز الصحية بدرنة: “حتى الآن تصلني شكاوى أن هناك تقصير في المجال الطبي ولن أرضى بهذا العبث وستكون هناك قرارات حاسمة وصارمة في مثل هذه الأمور”.

وأضاف، “نحن مع مصلحة المواطن ونعمل من أجله.. لنا أكثر من شهر حالياً نعمل على هذا الحال مع الأطقم الطبية والطبية المساعدة، ولازلت أكرر أن ما وضع في مدينة درنة لم يوضع في مدينة أخرى لما حدث فيها من كارثة طبيعية”.

وأشار إلى أن هناك شركة أوروبية تعمل لاستكمال صيانة المستشفى خلال الاشهر القليلة القادمة”.

وقال عبدالجليل: “هناك عدم التزام من قِبل بعض الجهات الصحية داخل المدينة.. دورنا هو توفير الخدمات الصحية للمواطن”.

وأضاف: “كل ما نريده هو مساعدة الناس وعمل الأطقم الطبية والطبية المساعدة بشكل ممتاز وهذا عمل إنساني قبل كل شيء ومدينة درنة تحتاج إلى تكاتف الجهود من الجميع”.

ونوه وزير الصحة، إلى أنه لا توجد بيانات واضحة من المستشفيات والجهات الطبية التابعة للوزارة داخل درنة بنواقصها من الجانب الطبي والطبي المساعد.