شركة الخليج العربي تعيد بئرا نفطيا للإنتاج بعد توقف 22 عاما

أخبار ليبيا 24

قالت، المؤسسة الوطنية للنفط، إن الفرق الفنية التابعة لشركة الخليج العربي للنفط، تمكنت اليوم الخميس، من تحويل بئر بحقل مسلة النفطي، إلى الإنتاج من جديد بعد 22 عاما.

وأشارت المؤسسة إن البئر كان مصنفًا “بئر ملاحظة غير منتج”. وأضافت أن إنتاجية البشر وصلت إلى 1,510 برميل يومياً، وذلك باستخدام تقنية الحفر الموجه وإعادة الدخول.

وثمّن مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط الجهود المبذولة لإنجاز هذا العمل، سعيًا لتنفيذ خطتها الطموحة لزيادة معدلات الإنتاج.

ويبلغ إنتاج النفط الخام الحالي نحو 1.2 مليون برميل يوميا. وتخطط المؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا.