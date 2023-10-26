حصيلة ضحايا غزة تتجاوز 7 آلاف شهيد

26 أكتوبر، 2023 4:16 م
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أخبار ليبيا 24

أكدتْ وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي تخطت 7 آلاف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ: «بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7028 شهيداً، بينهم 2913 طفلاً، و1709 سيدات، و397 مسناً، إضافة إلى إصابة 18484 مواطناً بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر الحاليّ» وفق البيان.

أطلقت حركة حماس صاروخًا باتجاه منتجعات إيلات جنوب إسرائيل.

وأكدت الحركة في بيانٍ مقتصب اليوم الأربعاء أنّها تمكنت من إطلاق صاروخ طويل المدى باتجاه منتجع إيلات أي على بُعد نحو 220 كيلومتراً من قطاع غزة.

بدوره أوضح الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ وقع في منطقة نائية، على حد قوله.

26 أكتوبر، 2023 4:16 م
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