توزيع 2.4 مليون دينار كتعويضات لمتضرري الفيضانات في وردامة

26 أكتوبر، 2023 7:05 م
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أخبار ليبيا 24

قالت، الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم الخميس، إنها وزعت 2.4 مليون دينار على متضرري السيول ببلدية وردامة بالجبل الأخضر.

وأضافت الحكومة، أن وكيل عام وزارة الحكم المحلي ورئيس لجنة الحصر والتعويضات، قاما بتوزيع الصكوك على المواطنين ببلدية وردامة بإجمالي 120 عائلة.

وقالت، إن قيمة التعويضات بلغت 2.4 مليون دينار، تم تسليمها بحضور عميد بلدية وردامة محمد طاهر وأعضاء لجنة الحصر والمواطنين المتضررين.

وأضافت، أن عملية التوزيع تمت تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بضرورة جبر الضرر وتعويض المواطنين ومساندتهم بعد كارثة السيول.

وفي 10 سبتمبر الماضي ضرب سيولة قوية ناتجة عن “إعصار دانيال” عدة مدن ومناطق بالجبل الأخضر شرقي ليبيا. وأدت السيول والفيضانات إلى مقتل وتشريد الآلاف من الأشخاص.

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26 أكتوبر، 2023 7:05 م
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