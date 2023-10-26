بلدية البيضاء تستلم مساعدات طبية من منظمة ألمانية

أخبار ليبيا 24

استلم، المجلس البلدي البيضاء، اليوم الخميس، إمدادات طبية مقدمة من منظمة “جي آي زد” الألمانية.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية البيضاء، إن عميد البلدية صفي الدين إدريس هيبه، وأعضاء المجلس البلدي، استقبلوا وفدا من منظمة “جي آي زد” الألمانية بحضور مدير مكتب الشؤون الصحية وممثل المنظمة الألمانية ومدير إدارة التنمية المجتمعية بالبلدية.

وأضافت، أن العميد استلم الإمدادات الطبية المقدمة من المنظمة، من أجل تسليمها الى الشؤون الصحية لحل مشكلة النواقص، التي يعاني منها قطاع الصحة بالبلدية من أدوات وأجهزة طبية.

وكانت بلدية البيضاء قد تعرضت ليل 10/11 سبتمبر الماضي، لسيول مدمرة تسببت في مقتل العشرات إضافة إلى تدمير بعد المساكن وتضرر عدد من المراكز الطبية بالمدينة.