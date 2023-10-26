المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس

26 أكتوبر، 2023 4:15 م
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أخبار ليبيا 24

رفع المصرف المركزي التركي اليوم الخميس أسعرا الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس ليصل إلى 35% بما يتماشى مع التوقعات

وفي الأثناء…تسعى تركيا لتبني نهج «يتسم بالصبر والاستمرارية لمكافحة التضخم المرتفع في البلاد»، بحسب ما أكدهُ قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز.

يلماز؛ قال إن «مسؤولين حكوميين ورواد أعمال اتفقوا في اجتماع على ضرورة تقليص الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة متوسط الأجل سيتضمن إصلاحات هيكلية إلى جانب سياسات أكثر مرونة للشركات لمساعدتها على تمويل الصادرات والإنتاج» على حد قوله.

من جهته أوضح وزير المال التركي محمد شيمشك، أن البرنامج الاقتصادي الخاص بتركيا يعتمد على 3 محاور إصلاحية.

26 أكتوبر، 2023 4:15 م
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