العثور على 1430 قذيفة من مخلفات الحرب في سبها

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بفرع جهاز المباحث الجنائية(الجنوبية) تعامل مع كمية كبيرة من مخلفات الحرب في عمارات الشركة الهندية القريبة من مطار سبها الدولي التي لازالت قيد الإنشاء.

وأفادت الوزارة، أن ذلك جاء بعد ورود بلاغ من مركز شرطة القرضة، بمدينة سبها؛ حيث وفور وصول الفريق إلى الموقع باشر عناصره بالتعامل مع هذه المخلفات.

وأوضحت، أن المخلفات عبارة عن قذائف مدفعية نوع (155-125) ومجموعة من صمامات قذائف مدفعية وصواريخ جراد نوع (106) وقذائف هاون نوع (180-161)، مشيرة إلى أن إجمالي القذائف يبلغ (1430) قذيفة. وذكرت أنّه تمّ نقل مخلفات الحرب إلى وحدات التخزين لحين اتلافها بالطرق الآمنة المتبعة.