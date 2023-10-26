الدبيبة لوزير الرياضة: يجب ألا يقتصر دعم وزارة الرياضة على كرة القدم وحدها

أخبار ليبيا 24

طالب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، وزير الرياضة بالحكومة، عبد الشفيع الجويفي، بضرورة الاهتمام بكافة الألعاب الرياضية، وألّا يقتصر دور الوزارة على دعم كرة القدم وحدها.

واجتمع الدبيبة مع الجويفي الأربعاء، حيث قدم الوزير موقفا حول مشروعات الرياضة التنموية، التي تنفذها الوزارة، واستكمال المواصفات الفنية لتنفيذ 3 ملاعب جديدة في طرابلس وبنغازي وسبها، ضمن خطة الحكومة لدعم القطاع.

وتطرق اللقاء إلى ملف إجراءات تسلم ملاعب النهر والمدينة الرياضية طرابلس والمدينة الرياضية بنغازي، وملاعب العزيزية ومصراتة والخمس وطبرق والبيضاء وإجدابيا وسبها، والتنسيق مع اتحاد كرة القدم للاستفادة منها.