الأعلى للدولة يطالب بقطع العلاقات مع الدول الداعمة للكـيان الصهـيوني 

أخبارليبيا24

طالب المجلس الأعلى للدولة بقطع العلاقات مع الدول الداعمة للكـيان الصهـيوني وإيقاف تصدير الغاز والنفط لها.

وشدد المجلس على ضرورة مقاطعة منتجاتها وتعليق التعامل مع سفراء هذه الدول حتى يتم إيقاف العدوان الغاشم على غزة.

وناقش المجلس خلال الجلسة سبل توفير وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسكان غزة.

وتطرق المجلس إلى ما يقترفه الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، خصوصا في غزة، من قتل وتهجير قسري وإبادة جماعية وقطع للماء والكهرباء ومنع وصول الإمدادات الغذائية والطبية.

وأكد المجلس الأعلى للدولة وقوف ودعم الشعب الليبي لإخوانهم في فلسطين حتى تحرير أراضيهم من الاحتلال الغاشم.