إيران: لو شنّت إسرائيل هجومًا بريًا على غزة فستدفن فيها

أخبار ليبيا 24

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، في حال شنّت إسرائيل هجومًا بريًا على غزة فإنها ستدفن فيها على حد قوله.

وأضاف سلامي في تصريحاتٍ صحفية لتلفزيون العالم أن الأمريكيين سيحترقون بالنار التي أشعلوها» في المنطقة

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع وصول وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان إلى الولايات المتحدة لبحث مآلات التصعيد الإسرائيلي والعدوان على غزة.

قيّم الأمين العام لـحزب الله، حسن نصر الله، وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، زياد النخالة ونائب رئيس حركة حماس الفلسطينية صالح العاروري؛ «ما يجب على أطراف محور المقاومة القيام به في هذه المرحلة ‏الحساسة، لتحقيق انتصار حقيقي للمقاومة في غزة» وفقَ ما أدلت به وسائل إعلامية لبنانية.

وفيما سبق.. تمكنت جماعة «حزب الله» اللبنانية من قصف موقع المالكية الإسرائيلي.

وبحسب ما أكدته الجماعة.. فقد تمكنت من قصف الموقع وتمت ‏إصابته بشكل مباشر، ما أدى إلى ‏إصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية