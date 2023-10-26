أردوغان: صمت العالم على ما يحدث في غزة وصمة عار

أخبار ليبيا 24

اعتبرَ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاهل المجتمع الدولي ما يحدث في غزة هو وصمة عار على الإنسانية.

ودعا أردوغان خلال اتصال هاتفي مع بابا الفاتيكان، فرانسيس الثاني جميع الدول أن ترفع صوتها ضد هذه المأساة الإنسانية، حسب ما نقلته الرئاسة التركية.

وفيما سبق.. قال أردوغان، إن حركة حماس الفلسطينية ليست منظمة إرهابية؛ لأنها تخوض معركةً لتحرير أرضها.

أردوغان؛ وخلال كلمته أمام نواب حزبه بالبرلمان، اعتبر أن الهجمات الإسرائيلية على غزة ودعم هذه الهجمات يصلان إلى حد الاغتيال والمرض العقلي، على حد قوله.

وأضاف أردوغان.. «العالم قد يكون مَديناً لإسرائيل، لكن تركيا لا تدين لها بشيء» وفقَ تعبيره