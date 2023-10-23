وصول شحنة جديدة من تطعيمات الأطفال

أخبار ليبيا 24

طمأن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو المواطنين بوصول دفعات جديدة من تطعيمات الأطفال.

وقال سميو في تصريح لكالة الأنباء الليبية “وال” إن الشحنة شملت لقاح المناعة ضد شلل الأطفال وتطعيمات أعمار الشهرين والستة أشهر والسنة والسنة والنصف، إضافة إلى التطعيمات المدرسية.

وأشار سميو إلى أن إدارة التطعيمات بالمركز تنتظر الإفراج عن هذه الشحنات من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأكد أنهم سيشرعون في توزيع هذه التطعيمات على مختلف المراكز الصحية بعموم البلاد مع نهاية شهر أكتوبر الجاري.