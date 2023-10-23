مركز طب الطوارئ يعلن انتشال 6 جثث و12 كيس أشلاء شرق درنة

أخبار ليبيا 24

أعلن مركز طب الطوارئ انتشال 6 جثث و12 كيس أشلاء من الأودية الشرقية لدرنة، وذلك بعد عمليات بحث يوم الأحد.

وقال المركز، إن الفرقة السادسة عشر “فرقة الغوصين” والفرقة الرابعة والفرقة الخامسة والسادسة والتاسعة تمكنت من انتشال الجثث والأشلاء من وادي اللوقي ووادي ام البريكات شرق مدينة درنة.

وأضاف، أن عملية الانتشال جرت بالتعاون مع كتيبة 128 وكتيبة التوحيد والقوات الخاصة البحرية (الضفادع البشرية)، وغطاسين متطوعين.

وذكر أنّه تمّ نقل الجثامين لمستشفى الوحدة الجراحي لإتمام إجراءات الدفن. وفي سبتمبر الماضي ضرب فيضان مأساوي مدينة درنة ما أدى إلى مقتل الآلاف من الأشخاص.

ولازالت فرق البحث والإنقاذ تبحث عن مزيد من الضحايا تحت الأنقاض وبالأودية والشواطئ القريبة من درنة.