في ذكرى التحرير.. تكالة: يجب تجاوز الخلافات وتبني تسوية سياسية جادة

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، جميع الأطراف إلى تجاوز رواسب النزاعات والعمل على تبني تسوية سياسية جادة ووطنية لاستكمال إنجاز الانتخابات الليبية المنتظرة.

جاء ذلك في كلمة مصورة نشرها المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته بـ فيسبوك في مناسبة الذكرى الثانية عشرة لعيد تحرير ليبيا.

وأشار تكالة إلى أن ثورة السابع عشر من فبراير كانت مطلبًا شعبيًا لترسيخ قيم المواطنة والحرية وبناء دولة المؤسسات والقانون، ليس فقط لإسقاط النظام بل لاسترداد زمام الأمور وإرساء دعائم الأمن والاستقرار وخوض التنمية والانتقال الديمقراطي وتحقيق الرخاء والازدهار وهو بكل أسف ما وقفنا دونه حتى الآن.

وأضاف: “علينا اليوم التحلي بالشجاعة والإرادة لتجاوز الخلافات والعراقيل والالتفات عن المصالح والحسابات الضيقة وعقد العزم على بناء مجتمع التقدم والديمقراطية والأمن والسلام”.

ودعا تكالة إلى البناء على اللحمة الوطنية التي رافقت كارثة السيول والفيضانات في المنطقة الشرقية، والحفاظ على المكتسبات للخروج بالبلد من المأزق السياسي الحالي.

ومنذ العام 2012 يحتفل الليبيون كل عام بذكرى عيد التحرير بعد سقوط نظام معمر القذافي.