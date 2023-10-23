تصل لـ 40 مئوية.. ارتفاع الحرارة على مناطق غرب ليبيا

23 أكتوبر، 2023 10:28 ص
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أخبار ليبيا 24

تشهد، مناطق غرب ليبيا، اليوم الإثنين، درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 40 درجة مئوية، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، بينما تكون معتدلة على المناطق الشرقية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على مناطق غرب ليبيا تتراوح ما بين (34– 40) مئوية، وعلى المناطق الشرقية تتراوح درجات الحرارة ما بين (26 – 33) مئوية.

وأشار المركز، إلى احتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الساحل الغربي.

وذكر المركز، أن من المتوقع تراجع درجات الحرارة بداية من مساء يوم الأربعاء على الشمال الغربي مع تكاثر للسحب من حين لآخر.

 

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23 أكتوبر، 2023 10:28 ص
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