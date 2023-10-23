تراجع أسعار النفط لأكثر من دولار مع تكاثف الجهود لاحتواء الحرب على غزة

أخبار ليبيا 24

انخفضت، أسعار النفط أكثر من دولار، اليوم الإثنين، مع انحسار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بسبب تكثيف الجهود الدبلوماسية في محاولة لاحتواء الأحداث في غزة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا إلى 91.49 دولارا للبرميل في وقت قريب اليوم، بعد أن خسرت 1.08 دولار إلى 91.08 دولارا للبرميل في وقت سابق اليوم الإثنين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا إلى 87.26 دولارا للبرميل، بعد أن تراجعت 1.72 دولار إلى 87.03 دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة، بحسب رويترز.

وارتفعت العقود أكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي في ثاني قفزة أسبوعية على التوالي بفعل مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات إذا تطورت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى مواجهة أوسع نطاقا في الشرق الأوسط أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم.

وبدأت قوافل المساعدات تصل إلى قطاع غزة قادمة من مصر خلال عطلة نهاية الأسبوع، في الوقت الذي اجتمع فيه الزعماء العرب ووزراء الخارجية في القاهرة لحضور قمة لم تتمكن من الخروج ببيان مشترك.

ولتخفيف الضغط على إمدادات النفط – المشدد بالفعل بسبب تخفيضات الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والشركات التابعة لها بما في ذلك روسيا – علقت الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا العضو في أوبك بعد اتفاق الحكومة الفنزويلية مع المعارضة.