انفجار بمستودع لغاز الطهي في سبها وإصابة عامل وافد

أخبار ليبيا 24

اندلع انفجار ضخم بمستودع لغاز الطهي في سبها، مما أدى إلى إصابة عامل وافد بالمستودع. وقالت هيئة السلامة الوطنية سبها، إن الانفجار تسبب في إصابة، عامل وافد، إضافة إلى تسجيل أضرار مادية في المكان.

وأكدت الهيئة، اليوم الإثنين، أنّه تمّت السيطرة على الحريق بسرعة واخماده، مشيرة إلى أنّه تمّ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين واستكمال التحقيقات في الحادث.

وقالت الهيئة، إن التحقيقات الأولية بيّنت أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي في المستودع.

وعرضت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ألينة اللهب المرتفعة في السماء لحظة الانفجار.