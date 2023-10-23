النيابة العامة تأمر بإيقاف تزويد 32 محطة بالوقود بغرب ليبيا لارتباطها بجماعات التهريب

أخبار ليبيا 24

أمرت النيابة العامة بإيقاف تزويد محطات وقود بغرب ليبيا بالوقود لارتباطها بجماعات تهريب الوقود إلى خارج البلاد.

وقال مكتب النائب العام، إن النيابة العامة تواصل تدابيرها الرامية إلى مجابهة نشاط الاتجار غير المشروع بالمحروقات في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية حتى منفذ رأس اجدير.

وأضاف، أن المحامي العام، بمكتب النائب العام، بحث المعلومات المرتبطة بقصور أداء واجب تمكين المواطن من الوصول إلى المحروقات عبر أدوات التوزيع المعتمدة.

وقال، إن الأبحاث أنبأت عن “نشاطٍ رام مُرتَكبوه تحصيل منافع مادية غير مشروعة، بِتعمُّد مُفوَّضِي اثنتين وثلاثين أداة توزيع، التصرف في كميات الوقود، المخصصة لهم، لفائدة جماعات تهريب الوقود”.

وأضاف المكتب، أن المحقق رأى “إنفاذ تدبير وقف أعمال تزويد تلك الأدوات بالمحروقات؛ وتوجيه شركات التسويق بمد أدوات التوزيع التي تمارس نشاط تجارياً منضبطاً بكميات الوقود المرصودة لفائدة الضالعين في النشاط الضار بالاقتصاد؛ لتنهض بغرض توزيع المحروقات على النحو الأمثل؛ ثم مضى المحقق في طلب الأشخاص المنخرطين في النشاط محل الملاحقة”.