العراق يرفض استهداف قواعده التي تضم مقرات مستشاري التحالف الدولي بدعوة الثأر لغزة

أخبار ليبيا 24

رفض العراق، اليوم الإثنين، تعرض عدد من قواعده، التي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين، لهجمات، وذلك بدعوة الثأر لغزة.

ومنذ الأربعاء الماضي، تعرضت قواعد تضم قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق، هي عين الأسد وحرير وأربيل في إقليم كردستان العراق، ومعسكر قرب مطار بغداد، لهجمات.

وأعلن، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحي رسول، في بيان، رفض الحكومة العراقية لتلك الهجمات.

وقال على منصة “إكس”: “نؤكد رفضنا الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق بدعوة رسمية من قبل الحكومة، لمواصلة عملهم في دعم عمل قواتنا الأمنية من حيث التدريب والتأهيل والاستشارة، على وفق آلية واضحة جرى وضعها من قبل القنوات الرسمية والدبلوماسية العراقية، لا يمكن معها التهاون في أمن وسلامة تلك المقرات”.

*بيان*

••••• في الوقت الذي عبرت فيه الحكومة العراقية، بمناسبات عدة، عن إدانتها العدوان الصهيوني على سكان قطاع غزة، وكررت دعواتها لإنهاء الأوضاع المأساوية التي يعانيها أشقاؤنا الفلسطينيون جراء ذلك العدوان، وهو ما يمثل الموقف المبدئي الثابت تجاه نضال الشعب الفلسطيني ، فإننا… — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) October 23, 2023

تعقب المهاجمين

وأضاف، أن “القائد العام للقوات المسلحة وجه الأجهزة الأمنية كافة للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح بأي حال من الأحوال في الإضرار بالأمن والاستقرار اللذين تحققا بفضل التضحيات الجسام لأبناء قواتنا المسلحة، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها”.

وأكد المتحدث، أن الحكومة العراقية، “عبرت في مناسبات عدة، عن إدانتها العدوان الصهيوني على سكان قطاع غزة، وكررت دعواتها لإنهاء الأوضاع المأساوية التي يعانيها أشقاؤنا الفلسطينيون جراء ذلك العدوان، وهو ما يمثل الموقف المبدئي الثابت تجاه نضال الشعب الفلسطيني”.

وتبنت جماعة تطلق على نفسها “المقاومة الإسلامية في العراق” مسؤولية هجمات على قاعدتي عين الأسد ومطار أربيل.