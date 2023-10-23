الدبيبة ووزير خارجية تركيا يؤكدان دعم جهود باتيلي بشأن الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس حكومة الوحدة، وزير الخارجية المكلف، عبدالحميد الدبيبة، ونظيره وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة، وتوحيد الجهود المحلية والدولية؛ لتحقيق الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

والتقى الدبيبة مع فيدان بمقر وزارة الخارجية التركية، حيث تمّ التأكيد على دعم جهود الدول الإسلامية في قضية الشعب الفلسطيني، وعلى ضرورة توفير الحماية والدعم لهم، وفق ما ذكر مكتب رئيس حكومة الوحدة.

وتمّت مناقشة ما خلصت إليه نتائج اجتماعات القاهرة والرياض بشأن أحداث غزة الأخيرة.

وأضاف المكتب، إنّه تمّ خلال هذا اللقاء مناقشة عدد من الملفات، التي تم الاتفاق فيها مع الرئيس التركي، وأهمها عودة الخطوط التركية ومعالجة مشاكل الإقامة لليبيين في تركيا، وإلغاء التأشيرات بين البلدين من الجانب الليبي والجانب التركي.

وقال، إنّه في ختام الاجتماع، تمّت مناقشة ملف إعادة الإعمار في درنة والبلديات المجاورة، حيث أعرب فيدان بأن تركيا على استعداد للمساهمة والمشاركة في هذا الملف.