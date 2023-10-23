الاتحاد الأوروبي يوافق على إطار لعقوبات على المجلس العسكري في النيجر

أخبار ليبيا 24

تبنت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إطارا لفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر في يوليو.

وقال، مجلس الاتحاد الأوروبي، إن الإطار الجديد سيسمح للاتحاد الأوروبي، بمعاقبة الأفراد والكيانات المسؤولين عن الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في النيجر، أو تقوض النظام الدستوري، أو تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.

وبهذا، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى عكس وتعزيز أي إجراءات تتخذها الهيئة الإقليمية لغرب إفريقيا (الإيكواس).

وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن “الاتحاد الأوروبي أدان منذ البداية الانقلاب في النيجر بأشد العبارات”.

وأضاف، “بقرار اليوم، يعزز الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ويرسل رسالة واضحة: الانقلابات العسكرية لها ثمنها”.

ومن خلال الإجراءات التقييدية، يمكن للاتحاد الأوروبي تجميد أصول الكيانات والأفراد المستهدفين وفرض حظر على سفرهم.