اجتماع في مصراتة برئاسة آمر العمليات المشتركة وعميد البلدية لمناقشة تهديدات بادي للقوات الأجنبية

أخبار ليبيا 24

في أعقاب توتر كبير، بعد إعلان المعاقب دوليا صلاح بادي عن عملية الطوفان لإخراج القوات الأجنبية، كشفت مصادر إعلامية، عن اجتماع في مصراتة برئاسة آمر قوة العمليات المشتركة عمر بوغدادة، وعميد البلدية محمود السوقطري لمناقشة تهديدات صلاح بادي للقوات الأجنبية المتواجدة في القاعدة الجوية مصراتة، بناء على تعليمات الدبيبة.

وأوضحت المصادر، إنه تم الاتفاق على أن يكون أي خروج للقوات الأجنبية عن طريق الدولة ورفض الخروج العشوائي. ولفتت: “أن بوغدادة نقل القوات الأمريكية من القاعدة الجوية إلى مقره في الكراريم بعد التفاهم على رفض الخروج”.

وفي سياق متصل، نشرت الكتيبة 24 مشاة بإمرة نجيب غباق، آلياتها أمام القاعدة الجوية مصراتة، بأوامر من الدبيبة لحماية القوات الأجنبية من حراك الطوفان بقيادة صلاح بادي.

وكان قد وجه الدبيبة، بعقد اجتماع عاجل في مصراتة بين عمر بوغدادة آمر قوة العمليات المشتركة وعميد البلدية محمود السوقطري، لمناقشة تهديدات صلاح بادي للقوات الأجنبية المتواجدة في القاعدة الجوية.

يذكر أن القوة المشتركة مصراتة، تخضع لتعليمات القوات البريطانية والأمريكية الموجودة بالكلية الجوية.