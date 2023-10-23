أمن طرابلس تحذر من إلقاء القمامة بمسارات الأودية

أخبار ليبيا 24

حذرت مديرية أمن طرابلس من رمي القمامة بمسارات الأودية بالمدينة بعدما رصدت رمي مخلفات وقمامة بالمسارات وبعد الانتهاء من حملات النظافة الكبيرة التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأشارت المديرية، في بيان لها، اليوم الإثنين، إلى أنها رصدت محاولات بائسة لبعض ضعاف النفوس برمي المخلفات والقمامة بمسارات الأودية دون مراعاة لجهود مهندسي النظافة.

وقالت المدرية في بيانها: “مسار أوديتنا أمننا القومي لا تقتربوا منها” أن مهندسي النظافة أجروا عمليات تنظيف لتدارك أي خطر يمكن أن يلحق سكان العاصمة، لا سيما بعد الكارثة التي شهدتها مدن شرق البلاد لدى فيضان الأودية.

وأضافت المديرية إنها لن تتهاون في الضرب بيد من حديد لكل من يتسبب في عرقلة مسارات الأودية بمخلفاته، مؤكدة أنه سيخضع للمسألة الجنائية وسيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.