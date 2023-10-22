توقف معهد علاج الأورام بصبراتة عن إجراء العمليات

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قال المدير السابق للمعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة حسين كاموكا، إن المعهد عمليًا متوقف عن إيواء المرضى وإجراء العمليات الجراحية بطلب من وزارة الصحة بالحكومة الوطنية لتهالك المبنى وتصدعه.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الجزء الوحيد العامل في المستشفى هو العيادات الخارجية، والعلاج الكيماوي اليومي وقسم الأشعة التشخيصية.

ونوه أن هناك مساع لفتح قسم الأشعة العلاجية في أقرب وقت قائلا ” لدينا وعود بتجهيز المبنى خلال شهر نأمل أن يساهم في حلحلة إشكالية الإيواء لفترة مؤقتة.”

وأكد أن العلاج الكيماوي غير متوفر وتسبب في ربكة كبيرة على مستوى كل الجهات ذات العلاقة.

وختم ” الإمداد الطبي جهة تنفيذية وهم في انتظار العطاء العام الذي يشمل العلاج الكيماوي وأدوية الأورام كافة وللأسف حتى هذه اللحظة لم يتم التنفيذ.”