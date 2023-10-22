مقتل 32 شخصًا في غارات إسرائيلية على غزة

أخبار ليبيا 24

أدتْ الغارات الإسرائيلية على منطقتي جباليا ورفح ومدينة غزة إلى مقتل 32 بينهم صحافي، في خضم استمرار تكثيف ضربات إسرائيل تمهيداً لعملية برية.

بدوره قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمة ألقاها في «قمة القاهرة للسلام»، إن الفلسطينيين لن يرحلوا وسيبقون في أرضهم.

عباس؛ دعا مجلس الأمن الدوي للضلوع بمسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني، مؤكدًا رفضه لقتل المدنيين م الجانبين، داعيًا إلى إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين كافة.

وفي وقتٍ سابق.. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لمنع وقوع كارثة إنسانية جراء هجمات العدو الإسرائيلي على فلسطين وبالأخص قطاع غزة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) دعا إلى ضرورة إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لأهلنا في قطاع غزة.