مقتل رئيسة كنيس يهودي طعناً في ديترويت الأميركية

أعلنت شرطة ديترويت العثور على رئيسة كنيس يهودي في المدينة مقتولة طعناً خارج منزلها في حي “لافاييت بارك”

وأكد الكنيس عبر فيس بوك مقتل “سامانثا وول “البالغة من العمر 40 عاماً، وهي مستشارة لسياسيين ديمقراطيين ورئيسة كنيس “أيزاك آجري” في وسط ديترويت.

وقالت إدارة شرطة ديترويت إنه تم العثور على ” سامانثا” مقتولة بعدة طعنات، وإن آثار الدماء قادت أفراد الشرطة إلى منزلها الذي يقع على مقربة.

وطلبت الشرطة مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” في التحقيق بمقتل سامانثا.