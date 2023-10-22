مجلس التعاون الخليجي يقدم 100 مليون دولار لغزة

أخبار ليبيا 24

قدم مجلس التعاون الخليجي مساعدات إغاثية إلى مدينة غزة بقيمةٍ تبلغ 100 مليون دولار.

المجّلس وفي بيانٍ له؛ أوضح أن هذه القيمة تأتي بُغية دعم جهود الإنسانية الإقليمية والدولية، معربًا عن عدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق يردع العدوان الإسرائيلي ويوقف الانتهاكات الإنسانية للأوضاع في غزة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم.. أدتْ الغارات الإسرائيلية على منطقتي جباليا ورفح ومدينة غزة إلى مقتل 32 بينهم صحافي، في خضم استمرار تكثيف ضربات إسرائيل تمهيداً لعملية برية.

بدوره قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمة ألقاها في «قمة القاهرة للسلام»، إن الفلسطينيين لن يرحلوا وسيبقون في أرضهم.

عباس؛ دعا مجلس الأمن الدوي للضلوع بمسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني، مؤكدًا رفضه لقتل المدنيين م الجانبين، داعيًا إلى إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين كافة.

وفي وقتٍ سابق.. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لمنع وقوع كارثة إنسانية جراء هجمات العدو الإسرائيلي على فلسطين وبالأخص قطاع غزة