مباحثات ليبية ألمانية في مجالي الطاقة المتجددة ومكافحة الأوبئة

أخبار ليبيا 24

شارك السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماحت، ووزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، بدرالدين التومي، في اجتماعات مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، لمناقشة التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة ومكافحة الأوبئة.

وقالت السفارة الألمانية لدى ليبيا، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم الأحد، إن اللقاءات مع قطاعات مختلفة من الدولة الليبية كانت بناءة ومثمرة.

وأشارت السفارة، إلى أن النقاش دار حول تعزيز التعاون القائم في دعم النظام الصحي والبلديات في مجالات عدة.

وفي الرابع من أكتوبر الجاري، اجتمع التومي مع المدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون (GIZ) مانفريد كارل فريديريش، لبحث توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إنجاز الأعمال الإدارية وتقديم الخدمات.

وأكد الجانب الألماني استعداده لتنفيذ مزيد البرامج والمشروعات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.