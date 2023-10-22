طب الطوارئ ينتشل 10 جثامين وإشلاء قبالة شواطئ درنة

أخبار ليبيا 24

أعلن الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، عن انتشال 10 جثامين وعدة إشلاء قبالة شواطئ درنة وضواحيها.

وقال مرسيط في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن الجثث تم انتشالها من وادي أم البريكات وشواطئ شرق درنة، بالتعاون مع فرقة الغواصين التابعة للمركز، وبالتعاون مع كتيبة التوحيد والقوات الخاصة البحرية (الضفادع البشرية).

وأوضح مرسيط، أن عمليات البحث وانتشال جثث ضحايا الفيضانات والسيول بالمنطقة الشرقية مستمرة، مشيراً إلى أم جرى نقل الجثامين لمستشفى الوحدة الجراحي لإتمام إجراءات الدفن، كما تم تقديم الرعاية الصحية لعشرات المرضى، كما تنتشر التمركزات في حوالي 20 نقطة.