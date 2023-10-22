طب الطوارئ والدعم ينتشل 3 جثامين وأشلاء من وادي أم البريكات شرق درنة 

22 أكتوبر، 2023 12:51 م
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أخبارليبيا24

أكد مركز طب الطوارئ والدعم أن فرقة الغوصين التابعة للمركز انتشلت السبت 3 جثامين وعدة أشلاء من وادي أم البريكات شرق مدينة درنة. 

وأوضح المركز أن الفرقة السادسة عشر “فرقة الغوصين” التابعة للمركز تمكنت من انتشال الجثامين والأشلاء. 

وأشار المركز، إلى أن انتشال الجثامين تم بالتعاون مع كتيبة التوحيد والقوات الخاصة البحرية (الضفادع البشرية). 

ولفت مركز طب الطوارئ والدعم إلى أنه تم نقل الجثامين لمستشفى الوحدة الجراحي لإتمام إجراءات الدفن. 

22 أكتوبر، 2023 12:51 م
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