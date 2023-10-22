ضبط متهم بجلب مواد خدرة من سبها والإتجار بها في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخص قادم من مدينة سبها وبحوزته 800 قرص من حبوب الهلوسة نوع ترامادول.

وقالت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي التابع لها تلقى معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بجلب حبوب هلوسة من مدينة سبها والإتجار بها داخل مدينة بنغازي وبالتحري عنه تبين أنه أحد تجار المخدرات بمدينة سبها.

وأشارت المديرية إلى أنه تمت مراقبة المتهم وتتبعه إلى أن وصل لمنطقة أبوعطني وتم استيقافه وطلب إجراءاته حيث قام بإبراز رخصة قيادة مُزورة غير مدرج بها رقم البطاقة الشخصية وبتفتيش المركبة احترازيا تم العثور عثر بداخلها على 800 قرص من حبوب الهلوسة نوع ترامدول وتم الانتقال به إلى القسم.

وبعد الاستدلال مع المتهم تبين أنه يُدعى “م.ع.س” ومن مواليد 1998 واعترف بجلب حبوب الهلوسة من مدينة سبها إلى مدينة بنغازي لغرض الإتجار بها كما أفاد أنه استخرج رخصة القيادة التي ضُبطت بحوزته بدون مستندات عن طريق أحد الأشخاص وأكد أنه يعمل بتهريب المواد الغذائية لأشخاص يعملون في التنقيب عن الذهب في الصحراء الليبية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.