صحيفة ليبيا برس : الدبيبة يمنح المنقوش منزلاً في لندن ومبلغ من المال

أخبار ليبيا 24

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت أن الحرب في غزة، أفسدت اتفاق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش، على عودة الأخيرة لعملها كوزيرة للخارجية .

ولا تزال وزيرة الخارجية المقالة، نجلاء المنقوش، مختفية عن الأنظار منذ تسريبات لقائها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما .

وبحسب تقرير لصحيفة ليبيا برس المحلية، أنه كان هناك اتفاق مُسبق بين الدبيبة والمنقوش، على خروج مشرف للوزيرة المقالة من الوزراة، بعودتها لعملها، ثم تقوم بعدها بتقديم استقالتها بنفسها الا ان الحرب في غزة أفسدت الاتفاق .

وأشار التقرير الى أن الدبيبة منح المنقوش منزلاً في لندن، وأصدر قرارات إيفاد لبناتها، بالإضافة لمنحها مبلغ من المال، مقابل صمتها عن توريطه لها، في لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما .

وعلى الرغم من أن الدبيبة أصدر قراراً بإقالتها إثر لقائها نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، إلا أن “المنقوش” لا تزال “وزيرة”، وفق تعريف صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”.

علماً أنه سبق لاثنين من كبار المسؤولين في الحكومة أن أكدوا أن رئيس الوزراء كان على علم بالفعل بالمحادثات بين وزيرة خارجيته وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين.

وقال أحد المسؤولين إن الدبيبة أعطى موافقته على الاجتماع، بينما أكد الثاني أن المنقوش أطلعت رئيس الوزراء عليه بعد عودتها إلى طرابلس، وفق ما نقلت أسوشييتد برس.