حتى تتوقف الحرب على غـزة .. المشري يطالب بوقف تصدير النفط والغاز

22 أكتوبر، 2023 12:48 ص
3

أخبار ليبيا 24

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق خالد المشري، بوقف تصدير النفط والغاز من ليبيا فورًا حتى تتوقف الحرب على غـزة.

وقال المشري :”لقد فاقت مجـازر المحتل كل الحدود حتى وصلت إلى استهداف المستشفيات وفرق الإنقاذ الطبية بشكل مباشر ومتعمد في قطاع غـزة”.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، قائلًا :”لا يقل إجراماً التواطؤ المخزي والدعم الغربي لهذا الكـيان الغاصب فيما يقوم به من جرائم ضد الإنسانية غير مبالين بأرواح الأبرياء”.

وتابع المشري :”عليه فإننا ندعو للتعامل باللغة التي تفهمها هذه الدول المتواطئة بإيقاف تصدير النفط فوراً حتى يتوقف هذا العـدوان الغاشم في حق شعبنا الفلسـطيني لصابر والمقاوم”.

22 أكتوبر، 2023 12:48 ص
3

المزيد من الأخبار

بنسبة فاقت “93%”.. أغلب المشاركين يؤكدون نجاح التنظيم الثلاثي لكأس العالم بين المغرب وإسبانيا والبرتغال

22 أكتوبر، 2023 1:48 ص

الرقابة على المصارف يكشف شبهات غسيل أموال

22 أكتوبر، 2023 1:25 ص

توزيع الدفعة الرابعة من صكوك التعويضات للأسر المتضررة من الفيضانات

22 أكتوبر، 2023 1:02 ص

صحيفة ليبيا برس : الدبيبة يمنح المنقوش منزلاً في لندن ومبلغ من المال

22 أكتوبر، 2023 12:41 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى