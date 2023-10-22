حتى تتوقف الحرب على غـزة .. المشري يطالب بوقف تصدير النفط والغاز
أخبار ليبيا 24
طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق خالد المشري، بوقف تصدير النفط والغاز من ليبيا فورًا حتى تتوقف الحرب على غـزة.
وقال المشري :”لقد فاقت مجـازر المحتل كل الحدود حتى وصلت إلى استهداف المستشفيات وفرق الإنقاذ الطبية بشكل مباشر ومتعمد في قطاع غـزة”.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، قائلًا :”لا يقل إجراماً التواطؤ المخزي والدعم الغربي لهذا الكـيان الغاصب فيما يقوم به من جرائم ضد الإنسانية غير مبالين بأرواح الأبرياء”.
وتابع المشري :”عليه فإننا ندعو للتعامل باللغة التي تفهمها هذه الدول المتواطئة بإيقاف تصدير النفط فوراً حتى يتوقف هذا العـدوان الغاشم في حق شعبنا الفلسـطيني لصابر والمقاوم”.