توزيع الدفعة الرابعة من صكوك التعويضات للأسر المتضررة من الفيضانات

أخبار ليبيا 24

بدأت الحكومة الليبية في توزيع الدفعة الرابعة من صكوك التعويضات على الأسر المتضررة من السيول والمسجلة لدى منظومة الحصر في مدينة درنة، حيث تمت عملية التسليم في المسرح الوطني بالمدينة بإشراف اللجنة المكلفة من الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة.

يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى تعليمات رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة ورئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد.

وقد تلقت حوالي 156 عائلة صكوك تعويضاتها في هذه الدفعة، وسيتم استمرار توزيع الصكوك على المستحقين من مدينة درنة في دفعات لضمان تغطية جميع المسجلين بمنظومة الحصر وتعويضهم بشكل كامل.