تواصل أعمال صيانة الشبكة الكهربائية بالمدن المتضررة من “دانيال”

أخبار ليبيا 24

يواصل فنيو فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة الشبكة في المناطق المتضررة من العاصفة “دانيال”.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إن الفنيين قاموا بتركيب محول بسعة 200 كيلو فولت، وتركيب ثلاثة أعمدة لمحطة هوائية، وأربعة أعمدة خشبية.

كما جرى شد سلك نحاس بحجم 25 مللي بطلول 600 متر، مع فك وتركيب ثماني حاملات ضغط عالٍ على خط المصلبية وردانة.

والسبت، أعلنت الشركة الانتهاء من أعمال الصيانة لدائرة مفترق الطرق الجهد المتوسط “66 كيلو فولت” في مدينة الأبرق، ضمن استراتيجية تحديث الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية قبل دخول موسم الشتاء.

وأتمت الفرق الفنية صيانة الخط بالكامل “عوازل وموصلات”، فيما لا يزال التنسيق جاريًا مع التحكم الفرعي البيضاء بعد وصول رسالة الإخلاء من الشركة المنفذة لشحن الخط.

وسيُجرى لاحقًا التنسيق للبدء في صيانة دائرة القبة القديمة 66 كيلو فولت دائرتين بمسافة خمسة كيلومترات لكل دائرة.