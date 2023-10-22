تكالة يدعو إلى تجاوز رواسب النزاعات والتمسك بسيادة ليبيا

22 أكتوبر، 2023 8:30 م
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أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، أنه يجب على الليبيين تجاوز رواسب النزاعات والتمسك بسيادة البلد ووحدتها.

وأشار تكالة في تصريحات صحفية إلى أن كارثة السيول والفيضانات التي واجهت شرق البلاد، جمعت الليبيين ودفعتهم للتضامن.

كما أكد تكالة أنه يجب الاستفادة من هذه اللحمة لبناء البلاد والخروج من المأزق السياسي الحالي.

 وشدد تكالة على أهمية التحلي بالإرادة والشجاعة لتجاوز الخلافات والعراقيل بعيدًا عن المصالح الضيقة والحسابات الشخصية.

22 أكتوبر، 2023 8:30 م
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