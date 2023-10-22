بنسبة فاقت “93%”.. أغلب المشاركين يؤكدون نجاح التنظيم الثلاثي لكأس العالم بين المغرب وإسبانيا والبرتغال

أخبار ليبيا 24

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشكل مفاجئ، إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة. وكان من المفترض أن يعلن الفيفا الملف الفائز خلال العام المقبل.

وأقيمت كأس العالم لأول مرة في 1930 في أوروغواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب بالتغلب على الأرجنتين في النهائي.

وجاء اختيار إسبانيا لاستضافة كأس العالم بعد أسابيع من إجبار لويس روبياليس رئيس الاتحاد المحلي على ترك منصبه وسط مزاعم باعتداء جنسي على لاعبة بعد تقبيلها خلال مراسم تسليم الميداليات بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات.

وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في ثلاث قارات وست دول ما يعني أن مباريات دور المجموعات ستقام في فصول مناخية مختلفة.

وقال الفيفا في بيان “وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الملف الوحيد والذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030 وتأهل البلدان الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة”.

وتابع “إضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة على الإطلاق لكأس العالم وافق مجلس الفيفا بالإجماع أيضا على أن تستضيف مونتفيديو احتفالية استثنائية لهذه النسخة لتقام أول ثلاث مباريات على الترتيب في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي”.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: ” هل ينجح التنظيم الثلاثي لكأس العالم بين إسبانيا و البرتغال والمغرب في سابقة تنظيم تحدث لأول مرة بين أفريقيا وأوروبا ؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت نجاح التنظيم الثلاثي لكأس العالم بين إسبانيا و البرتغال والمغرب .

في حين توقع ما نسبته 93.8% نجاح التنظيم، بينما يري 6.3% أنه لن ينجح .

فرحة مغربية وعودة لإسبانيا

لم يسبق للمغرب أو البرتغال استضافة كأس العالم بينما نظمت إسبانيا نسخة 1982.

وأصبح المغرب ثاني بلد عربي يستضيف النهائيات بعد قطر في 2022، وثاني بلد أفريقي بعد جنوب أفريقيا في 2010.

ورحب العاهل المغربي الملك محمد السادس بقرار الفيفا.

واستضافت البرتغال بطولة أوروبا 2004 وستنظم كأس العالم أخيرا بعد فشل ملفها المشترك مع إسبانيا في 2018 و2022.

وقال الفيفا أيضا إن كأس العالم 2034 ستقام في آسيا أو منطقة الأوقيانوس، ودعا أعضاء الاتحاد من المنطقتين للتقدم بملفات استضافة.

وأعلن الاتحاد السعودي نية المملكة الترشح لاستضافة نسخة 2034.

وتقام نسخة 2026 المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.