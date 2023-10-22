الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح عضو المجلس الاجتماعيّ ورشفانة رشيد الكماشي 

أخبارليبيا24

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إطلاق سراح عضو مجلس المصالحة الوطنية، عضو المجلس الاجتماعيّ ورشفانة، رشيد الكماشي.

وطالبت اللجنة في بيان لها وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالتدخل العاجل لإطلاق سراحه.

وحمّلت اللجنة وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية كامل المسؤولية القانونية حيال سلامة الكماشي.

وطالبت اللجنة كذلك الحكومة، ومكتب النائب العام بالتحقيق في ملابسات الواقعة وضمان ملاحقة المتورطين في إرتكابها وتقديمهم للعدالة.

وجددت اللجنة، تأكيدها بأن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمُمارسات الأجرامية التي تُمارسها عديد التشكيلات المسلحة غير المنضبطة والخارجة عن القانون، لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مُرتكبيها من العقاب مهما طال الزمن.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال هذه الواقعة.

وأشارت إلى أن عناصر أمن مسلحين تابعين لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، هم من قام باختطاف الكماشي من أجل ابتزازه.

وأكدت اللجنة أن واقعة الاختطاف تمت الخميس بالقرب من مقر إقامته بمنطقة جامع التوغار ببلدية السواني جنوب غرب مدينة طرابلس.