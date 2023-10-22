النائب العام: حبس مسؤول الأعمال القانونية في وزارة الصحة للاستيلاء على 85 ألف دينار 

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أكد مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق أمرت بحبس مسؤول الأعمال القانونية في وزارة الصحة.

وأوضح المكتب أن نائب النيابة، اتصل بمكتب النائب العام، بواقعة قبض مسؤول الإدارة القانونية لِمَبْلَغِ خمسة وثمانين ألف دينار مقابل تسهيل أداء ثمن عقود أبرمتها الوزارة مع أدوات التنفيذ.

وأضاف المكتب أن الواقعة شملت تَسَلُّم مسؤول الإدارة لمنقولات أخرى مقابل إنجاز معاملات إدارية تتعلق بالشأن المالي لبعض منسوبي قطاع الصحة.

وذكر مكتب النائب العام أنه استقرّ لدى المحقق، وجاهة الدلائل التي ساقتها لجنة الاستدلال المختصة بتقصي الجرائم في القطاع.

وأشار المكتب إلى أنه بذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.