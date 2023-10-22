المنتخب الوطني للقوة البدنية يواصل تحضيراته لبطولة إفريقيا بالجزائر

أخبار ليبيا 24

يواصل المنتخب الوطني للقوة البدنية تحضيراته بمدينة بنغازي استعدادا للمشاركة في البطولة الإفريقية التي ستنطلق منافساتها بالجزائر يوم الأربعاء المقبل.

ويشرف على تدريبات المنتخب الوطني المدرب الوطني طارق مخلوف الذي اختار للمشاركة الإفريقية التي ستستمر حتى 25 من الشهر الجاري ـ15 رياضيا.

ومن بين الرياضيين المختارين الثنائي عبد الله هاجر صاحب المركز الثالث في بطولة العالم للكلاسيك التي أقيمت بمالطا في شهر يوليو، وسعيد الحاسي الحصل على المركز الثالث في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت برومانيا الشهر الماضي.