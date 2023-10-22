“المقريف” يتفقد الطلبة بالمدرسة الليبية ابن خلدون في باريس

أخبار ليبيا 24

تفقد وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة “موسى المقريف” المدرسة الليبية ابن خلدون في العاصمة الفرنسية باريس، والتي يدرس بها90 تلميذاً وطالباً في جميع المراحل التَّعليمية، واطمأن على سير الدراسة بالشكل المطلوب ودون أي عراقيل.

ورافق المقريف في جولته التفقدية سفير ليبيا لدى فرنسا “خالد كاجيجي“، ومندوب ليبيا لدى منظمة التَّربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) الدكتور “صالح العقاب“، والملحق الأكاديمي بالسفارة الليبية الدّكتور “فتحي اميمة” إضافة إلى مُديرة المدرسة.

يشار إلى أن مدرسة ابن خلدون الليبية في باريس تأسست في سبعينيات القرن الماضِي، ولها عدة فروع في عدة مدن فرنسية، وتعتبر من أهم وأعرق المدارس الليبية بالخارج.