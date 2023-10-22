“العيضة ” يتفقد مستشفى مرتوبة والمستشفى الميداني بمنطقة المخيلي

أخبار ليبيا 24

زار رئيس لجنة الطوارئ إسماعيل العيضة، المستشفى الميداني المخيلي للاطلاع على الوضع الصحي ومدى تجهيز المستشفى وإجراء الصيانة فيها، وتمت خلال الزيارة تفقد عمل الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

وسيتم خلال الأيام القادمة استكمال بعض الاحتياجات العاجلة التي يحتاجها المستشفى الميداني بدعم كامل من وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

كما زارت اللجنة مستشفى مرتوبة للاطلاع على الوضع الصحي فيها من خلال المناطق المحيطة بدرنة والوقوف على سير العمل ولتوفير الاحتياجات الطبية والمستلزمات الصحية الهامة وتفقد عمل العناصر الطبية والطبية المساعدة .